LIVE Italia-Svizzera 5-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto elvetico nel quarto end

Durante la partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di curling misto 2026, si registra un punto svizzero nel quarto end, con una stone che si avvicina al centro del cerchio a due tiri dalla conclusione. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti costanti sulla classifica e sull’andamento del match. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande attenzione, mentre le squadre si contendono la vittoria in questa fase di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15.09: Una stone svizzera a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 15.05: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 14.56: Un punto elvetico nel quarto end! Bravi gli azzurri a creare le condizioni per lasciare un solo punto agli avversari 14.51: Una stone svizzera dopo 6 tiri del quarto end 14.44: QUATTRO PUNTI ITALIA! Constantini trova la bocciata della stone svizzera a punto e porta il poker di punti alla coppia azzurra 14.39: Una stone svizzera ancora a punto quando mancano due tiri alla fine dell’end 14.34: Una stone svizzera a punto dopo 6 Tito del terzo end 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto end Notizie correlate LIVE Italia-Svizzera 1-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14. Leggi anche: LIVE Italia-Canada 3-3, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end Altri aggiornamenti Temi più discussi: Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Mondiali Curling 2026: Italia-Svizzera oggi in TV. Constantini e Mosaner per il primato. LIVE Italia-Svizzera 1-5, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: quattro punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.44: QUATTRO PUNTI ITALIA! Constantini trova la bocciata della stone ... oasport.it Olimpiadi 2026: l'Italia sfida la Svizzera per i quartiL’Italia ha concluso la fase a gironi al dodicesimo posto, registrando tre sconfitte: 5?2 contro la Svezia, 3?2 contro la Slovacchia e un pesante 11?0 contro la Finlandia. La Svizzera, invece, ha ... it.blastingnews.com Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook