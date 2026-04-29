LIVE Italia-Svizzera 5-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | punto elvetico nel quarto end

Durante la partita di curling tra Italia e Svizzera ai Mondiali misti 2026, l’Italia ha segnato tre punti nel quarto end, portandosi a un punteggio di 8-3. In precedenza, nel terzo end, l’Italia aveva consolidato il vantaggio grazie a una buona mossa di un giocatore. La partita si sta svolgendo con continui scambi tra le due squadre, e il punteggio viene aggiornato in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15.25: Tre punti per l’Italia! Constantini piazza la terza stone a punto e l’Italia è avanti 8-3 15.17: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del sesto end 15.16: La misurazione toglie un punto alla Svizzera: 5-3 15.11: L’errore di Constantini regala due punti alla Svizzera. Bocciata sbagliata dell’azzurra. Si riapre l’incontro 15.09: Una stone svizzera a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end 15.05: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quinto end 14.56: Un punto elvetico nel quarto end! Bravi gli azzurri a creare le condizioni per lasciare un solo punto agli avversari 14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 5-3 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto end Notizie correlate LIVE Italia-Svizzera 5-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15. LIVE Italia-Svizzera 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 15. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italia vs Svizzera - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: vincere per mettere classifica al Canada; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Mondiali Curling 2026: Italia-Svizzera oggi in TV. Constantini e Mosaner per il primato. LIVE Italia-Svizzera 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quarto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEI MONDIALI DI CURLING 14.44: QUATTRO PUNTI ITALIA! Constantini trova la bocciata della stone ... oasport.it Olimpiadi 2026: l'Italia sfida la Svizzera per i quartiL’Italia ha concluso la fase a gironi al dodicesimo posto, registrando tre sconfitte: 5?2 contro la Svezia, 3?2 contro la Slovacchia e un pesante 11?0 contro la Finlandia. La Svizzera, invece, ha ... it.blastingnews.com Alta tensione tra Italia e Svizzera sulle fatture dei feriti di Crans-Montana ospedalizzati a Sion. Il già consigliere agli Stati: «Dispiace, perché la disponibilità di sedersi al tavolo c'è» - facebook.com facebook