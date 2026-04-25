LIVE Italia-Cechia 4-2 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | due punti azzurri nel terzo end

Durante la partita tra Italia e Repubblica Ceca nei Mondiali di curling misto 2026, l'evento si svolge in diretta con un punteggio di 4-2 a favore dell’Italia. Nel corso del terzo end, gli atleti italiani hanno segnato due punti, con una stone che si è posizionata a metà end, mentre la visuale di gioco rimaneva completamente aperta. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:12 Una stone italiana a punto a metà end ma visuale di gioco totalmente aperta. 15:10 Iniziato il quarto end. Cechia che tornerà a poter lanciare l’ultimo sasso. QUARTO END 15:05 SI! Giocata coraggiosissima degli azzurri, che scelgono di bocciare e dalla carambola vengono fuori due punti! Italia 4 Cechia 2 dopo tre end. 15:03 In qualche modo Mosaner riesce nell’impresa di promuovere a punto la pietra italiana. Klimova non rischia, tocca a Constantini. 15:01 Freeze perfetto di Klima, con la stone ceca che diviene quella a punto. Situazione che si fa complicata. 14:59 Tanto caos nel cuore della casa, ma l’importante è che per ora ci sono due punti azzurri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo end CUORE ITALIA! Rimonta e vittoria 6-5 sulla Norvegia. | #MilanoCortina2026 Notizie correlate LIVE Italia-Cechia 2-0, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Giochiamo all’attacco piazzando due stone a punto. LIVE Italia-Svezia 2-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTO END 16:47 Facile facile! Due punti azzurri nel terzo end! Italia 2 Svezia 1. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titolo; Women’s World Cup 2026: Azzurre nel girone D con USA, Cina e Cechia; Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca; Mondiali di basket femminili, sorteggiato il girone dell'Italia. LIVE Italia-Cechia 4-2, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel terzo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 Iniziato il quarto end. Cechia che tornerà a poter lanciare l'ultimo sasso. QUARTO END 15:05 SI! Giocata ... oasport.it Italia-Cechia oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orario, programma, streamingSi comincia. Oggi, sabato 25 aprile, cominciano i Campionati Mondiali 2026 di curling, specialità misto doppio, evento in scena sul ghiaccio di Ginevra, ... oasport.it Mondiale donne 2026 Italia nel girone D con Usa, Cina e Cechia - facebook.com facebook FiBA WWC, Italia nel girone D con USA, Cina e Cechia Le Azzurre esordiranno il 4 settembre contro la Cechia, a seguire le sfide a Stati Uniti (6 settembre) e Cina (7 settembre) fip.it/womens-world-c… #Italbasket x.com