LIVE Italia-Svizzera 7-4 curling misto Olimpiadi in DIRETTA | quattro punti azzurri nel quarto end!

Questa mattina gli azzurri di curling hanno battuto i svizzeri 7-4 nella partita valida per le Olimpiadi. Quattro punti nel quarto end hanno fatto la differenza e portato l’Italia avanti nel punteggio. La partita è stata seguita con attenzione dai tifosi italiani, mentre gli atleti si sono impegnati al massimo sul ghiaccio. La cronaca continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ESTONIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 10:50 Ora una piccola pausa di 5 minuti, a tra poco! 10:48 4 PUNTI AZZURRI! Briar Schwaller riesce a togliere una sola stone. Per Constantini è un gioco da ragazze reintrodurre il quarto punto! Italia 7 Svizzera 4 a metà gara. 10:46 Bocciata perfetta invece di Mosaner, che piazza anche il quarto punto italiano. Ultimo tiro. 10:45 Bocciata imperfetta di Yannick Schwaller. Restano tre i punti italiani a due stone dal termine della mano. 10:44 Altro errore dell'elvetico, che manca il runback colpendo di taglio la propria guardia.

