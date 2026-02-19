LIVE Italia-Svizzera 1-4 Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | punto elvetico nel quinto end

Durante la partita Italia-Svizzera di curling alle Olimpiadi 2026, Retornaz ha sbagliato un tiro cruciale nel quinto end, permettendo alla Svizzera di conquistare un punto. La sua doppia bocciata nel penultimo tentativo ha costretto Schwarz Van Berkel a segnare, portando il punteggio a 1-4. La squadra italiana non è riuscita a recuperare nel finale, lasciando spazio agli avversari. La partita si è conclusa con una vittoria per la Svizzera, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La sfida si è svolta a Pyeongchang, attirando molti appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 10.15: La doppia bocciata di Retornaz nel penultimo tiro costringe Schwarz Van Berkel a prendere il punto: 1-4 e agli elvetici va bene così. Si è dovuto attendere il quinto end per vedere una mano giocata a regola d'arte dagli azzurri 10.09: Una atone svizzera a punto prima degli ultimi 4 tiri del quinto end 10.05: Due punti svizzeri dopo 6 tiri del quinto end 10.00: Proprio non ci siamo! Tiro facile per Retornaz per annullare l'end, bocciata piena e punto azzurro con mano che passa alla Svizzera, 1-3. Per ora tutto molto male per gli azzurri 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 1-4, Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: punto elvetico nel quinto end LIVE Italia-Svizzera 2-4, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppio punto elvetico nel quinto endL'Italia perde 2-4 contro la Svizzera nel match di curling femminile alle Olimpiadi. Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 5-5, Europei curling 2025 in DIRETTA: punto elvetico nel settimo end Uomo Pulisce Pista di Curling - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Curling #olimpiadi #curling SFIDA DE-CI-SI-VA Curling. Italia-Svizzera. In palio un posto in semifinale. In campo ORAAAAAA! State facendo il tifo per la Nazionale maschileeeee! #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortin ITALIA chiude 2^ nel medagliere dello SCI ALPINO dietro la SVIZZERA di Von Allmen e Meillard. Con 5 medaglie, eguagliamo il primato di podi in una singola Olimpiade, fatto registrare ad Albertville 1992 (3 Ori e 2 argenti)