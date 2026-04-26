LIVE Italia-Germania 0-1 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata dei tedeschi nel primo end

Durante la partita tra Italia e Germania nel torneo di curling misto ai Mondiali del 2026, i tedeschi hanno ottenuto un punto nel primo end, grazie a un'azione che ha coinvolto una pietra spostata in modo controverso. A circa metà del secondo end, un’azione ha portato a un punto per l’Italia, dopo quattro tiri. La partita è in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.18: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 19.14: Non riesce la doppia bocciata di Constantini che voleva prendere il doppio punto e c’è subito la mano rubata dei tedeschi che si portano sullo 0-1 19.11: Una stone azzurra a punto prima degli ultimi due tiri del primo end 19.07: tre stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del primo end 19.02: Tra poco il via dell’incontro, mano per l’Italia 18.58: Constantini e Mosaner hanno tutte le carte in regola per imporsi, forti di un’intesa consolidata e di una capacità di lettura delle situazioni di gioco tra le migliori al mondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei tedeschi nel primo end Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 0-1, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dei magiari nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. Leggi anche: LIVE Italia-Germania 3-4, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Spiller sbaglia nel settimo end, mano rubata dai tedeschi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Italia battuta 1-0 dalla Germania nel secondo test amichevole: decisivo il gol di Birkholz; Sconfitta di misura per la Nazionale Under 23 Femminile di Tatiana Zorri: Germania-Italia si chiude 1-0; In Germania e Svizzera ho potuto mettermi in gioco. In Italia offerte di lavoro in nero o zero risposte; Ora è ufficiale: l'Italia non avrà una quinta squadra nella prossima Champions. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli ... oasport.it Alcuni italiani negli anni sessanta in partenza per la Germania a cercare fortuna...in quegli anni di crisi per il nostro paese, si emigrava per fare grande gli altri paesi con i loro sudori e sacrifici, in Germania gli italiani in quegli anni dormivano nelle baracche per - facebook.com facebook