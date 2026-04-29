LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terzetto con Pogacar in testa corsa ancora aperta

Da oasport.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre la tappa del Giro di Romandia 2026, con un terzetto che guida la corsa e un distacco di circa dieci secondi dal primo inseguitore. La gara è ancora aperta e in movimento, con i ciclisti che affrontano le ultime rampe. La corsa prosegue in un clima di incertezza, mentre gli atleti cercano di stringere i ranghi in vista delle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Rimane intorno ai 10 secondi il distacco tra il terzetto di testa e Nordhagen. 16.56  30 chilometri all’arrivo 16.54 Questa la classifica del GPM dopo la prima tappa del Giro di Romandia 2026: 1 MARTINEZ Lenny 15 2 THALMANN Roland 15 3 POGA?AR Tadej 10 4 VERVAEKE Louis 7 5 LIPOWITZ Florian 6 6 GODON Dorian 5 7 NORDHAGEN Jørgen 4 8 FAURE PROST Alexy 4 9 SÖDERQVIST Jakob 3 10 CEPEDA Jefferson Alveiro 2 16.53 Jefferson Alveiro Cepeda è segnalato ad una ventina di secondi, mentre a 30? circa c’è un gruppetto con Higuita, Plapp, Lecerf e Tiberi. 16.52 Questi i risultati del GPM di Ovronnaz: 1 MARTINEZ Lenny 15 2 POGA?AR Tadej 10 3 LIPOWITZ Florian 6 4 NORDHAGEN Jørgen 4 16.🔗 Leggi su Oasport.it

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