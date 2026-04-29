LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?

Benvenuti alla cronaca della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Oggi si corre su un percorso con una salita impegnativa verso Ovronnaz, che potrebbe influenzare la classifica generale. La corsa è iniziata questa mattina e gli atleti sono già in movimento, pronti a sfidarsi su un percorso caratterizzato da un dislivello importante. Seguitemi per gli aggiornamenti in tempo reale sui momenti più significativi della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Dopo il prologo a cronometro di ieri, vinto da Dorian Godon, inizia ufficialmente la settantanovesima edizione del Giro di Romandia con una frazione di 171.2 km tutta nei dintorni di Martigny, che ospiterà sia la partenza che l’arrivo. Il percorso prevede un circuito con al centro la salita di La Rasse (2.5 km all’8.4%). Dopo il terzo passaggio su quest’ascesa i corridori cambieranno strada per andare a prendere la dura salita di Ovronnaz (8.9 km al 9.8% con gli ultimi 2.7 km ad una pendenza media del 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz? Notizie correlate LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas farà il vuoto anche sul San Miguel de Aralar?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard crea il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prologo; Giro di Romandia 2026: tappe, favoriti e dove vederlo in diretta tv; Giro di Romandia | Prologo in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di ... oasport.it Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Martigny – Martigny (170,6 km) x.com Come sono andati gli italiani (Gaffuri, Tiberi, Caruso, Conca ecc…) nel prologo del Giro di Romandia Si è appena concluso il prologo del Giro di Romandia con una grande sorpresa: non ha vinto Pogacar. Lo sloveno è arrivato quinto con… continua ne - facebook.com facebook