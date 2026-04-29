LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sette al comando c’è Pietro Mattio

Oggi si svolge la tappa del Giro di Romandia 2026 con circa 150 chilometri ancora da percorrere. Al momento, sette ciclisti sono in testa al gruppo, tra cui Pietro Mattio. Poco prima delle 14.03, gli attaccanti si preparano ad affrontare il primo Gran Premio di Montagna, che si trova a La Rasse. La corsa prosegue con varie azioni e sorpassi lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 150 chilometri al traguardo. 14.01 Gli attaccanti stanno per affrontare il primo GPM odierno: La Rasse (2.5 km all’ 8.4%). 13.57 Il gruppo ha lasciato spazio: 3? di margine per i fuggitivi. 13.53 I sette fuggitivi: Pietro Mattio (Team Visma Lease a Bike), Sam Oomen (Lidl – Trek), Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Dillon Corkery (Team Picnic PostNL) e Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL). 13.47 Attaccano in sette, potrebbe essere lo scatto giusto. 13.44 Ripartono gli scatti, vediamo tra quanto si formerà la fuga. 13.🔗 Leggi su Oasport.it

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