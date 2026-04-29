Giro di Romandia 2026 tappa di oggi Martigny-Martigny | orari tv streaming Attenzione alla salita di Ovronnaz

Oggi si svolge la prima tappa del Giro di Romandia 2026, partendo e arrivando a Martigny. La frazione si snoda su un percorso che include una salita significativa a circa 40 chilometri dal traguardo, che potrebbe influenzare l’esito finale. La gara sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme televisive e online, con orari e dettagli disponibili sui canali ufficiali. Dopo il prologo, questa tappa si presenta come una prima vera sfida per i corridori.

Dopo il prologo iniziale, il Giro di Romandia 2026 vive la sua prima tappa e sarà una frazione che promette già dei colpi di scena, visto l’incognita di una salita importante a 40 chilometri dal traguardo. PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026. Tappa con partenza e arrivo a Martigny di 170,6 km, inizialmente su un circuito di 37,3 km da ripetere tre volte con lo strappo di La Rasse (2,2 km all’8,9%, max 12%). Il momento chiave arriva con la salita di Ovronnaz (8,9 km al 9,7%, con punte anche del 15%). Dopo lo scollinamento restano 33,7 km all’arrivo con 11 km di discesa molto tecnica seguiti da 22 km pianeggianti fino al traguardo. FAVORITI PRIMA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di Ovronnaz Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di... Leggi anche: Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Si comincia con un prologo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro di Romandia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto; La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia; Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti. Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Martigny-Martigny: orari, tv, streaming. Attenzione alla salita di OvronnazDopo il prologo iniziale, il Giro di Romandia 2026 vive la sua prima tappa e sarà una frazione che promette già dei colpi di scena, visto l'incognita di ... oasport.it Startlist prologo Giro di Romandia 2026 oggi: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà martedì 28 aprile, a Villars-sur-Glâne, il Giro di Romandia 2026 di ciclismo: in programma il prologo inaugurale con partenza ed arrivo nella ... oasport.it Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Martigny – Martigny (170,6 km) x.com Come sono andati gli italiani (Gaffuri, Tiberi, Caruso, Conca ecc…) nel prologo del Giro di Romandia Si è appena concluso il prologo del Giro di Romandia con una grande sorpresa: non ha vinto Pogacar. Lo sloveno è arrivato quinto con… continua ne - facebook.com facebook