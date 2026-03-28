LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard crea il vuoto

Oggi si tiene la tappa del Giro di Catalogna 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La corsa si è conclusa con un'azione di Vingegaard, che ha distanziato gli altri ciclisti e ha creato un divario significativo. La gara prosegue con diversi attacchi e cambi di ritmo tra i partecipanti, mentre gli organizzatori forniscono aggiornamenti costanti sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:11 Ultimo chilometro per Vingegaard. 14” il suo vantaggio. 17:10 Il danese, in controllo, pedala in scioltezza verso il secondo successo consecutivo. 17:09 Vingegaard, a poco più di due chilometri, si alza sui pedali e stacca anche Maritnez e Lipowitz. 17:08 Inizia la progressione di Vingegaard. Cede Evenepoel. 17:05 I corridori sia avvicinano al tratto più duro della salita. 17:04 Il duo della Red Bull continua a dettare l’andatura. 17:02 Chi proverà ad attaccare? Quale sarà la linea di condotta di Vingegaard? 17:01 Siamo a meno di cinque chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard crea il vuoto Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il duello tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Catalogna 2026. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: riscatto di Vernon, Evenepoel e Pidcock rosicchiano abbuoni; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard crea il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 16:55 I battistrada si ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com