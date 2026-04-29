LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la UAE alza il ritmo sulla salita di Ovronnaz!

Oggi si corre la tappa di Ovronnaz nel Giro di Romandia 2026, con la UAE che accelera sulla salita. Alle 16.32, il ciclista che veste la maglia di leader ha iniziato la sua azione, mentre il rivale più vicino tenta di rispondere. La gara è in pieno svolgimento e i corridori sono impegnati nella fase decisiva della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 Scatta Pogacar!! Roglic è l’unico che prova a rispondergli 16.31 L’atteggiamento della UAE Team Emirates – XRG non lascia molti dubbi sulle intenzioni di Tadej Pogacar, che sembra pronto per dare spettacolo anche quest’oggi. 16.30 Si stacca Daniel Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe). 16.29 In testa alla corsa c’è solamente Alexey Faure Prost che ha una decina di secondi su Oomen, Vervaeke e Thalmann. 16.28 Il distacco tra la testa della corsa ed il gruppo è di 35?. Il gruppo ha già guadagnato un minutino da quando è iniziata la salita. 16.28 In testa al gruppo è ora il momento di Pavel Sivakov! Alla sua ruota c’è Pogacar.🔗 Leggi su Oasport.it

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