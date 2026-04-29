Atletico Madrid-Arsenal LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 si è iniziata la partita di Champions tra Atletico Madrid e Arsenal. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e i giocatori sono entrati in campo. La cronaca della gara viene aggiornata minuto per minuto con il risultato in tempo reale. La partita si gioca nel contesto della competizione continentale e si può seguire in diretta attraverso questa cronaca live.
La diretta live di Atletico Madrid-Arsenal di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it
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