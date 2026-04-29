Atletico Madrid-Arsenal LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si è iniziata la partita di Champions tra Atletico Madrid e Arsenal. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e i giocatori sono entrati in campo. La cronaca della gara viene aggiornata minuto per minuto con il risultato in tempo reale. La partita si gioca nel contesto della competizione continentale e si può seguire in diretta attraverso questa cronaca live.