Lite sul ’Sualzo Beach’ Tra cambio di proprietà e ritardi nell’apertura

Uno stabilimento balneare di passignanese ha vissuto un avvio travagliato questa estate, tra un cambio di gestione e ritardi nell’apertura. La struttura, situata in via Lungolago Giappesi, ha incontrato diverse difficoltà che hanno influenzato la stagione dei bagnanti. La situazione ha generato discussioni tra cittadini e operatori, mentre la stagione estiva proseguiva con alcune aree ancora non aperte.

La bella stagione passignanese sconta un avvio a scartamento ridotto per lo stabilimento balneare comunale di via Lungolago Giappesi, sollevando polemiche e curiosità. A tutti nota come “Sualzo beach“ la spiaggia di Passignano è ora nel mirino dei consiglieri di centrodestra Alessandro Moio, Ermanno Rossi, Elisa Rampini e Luigi Sessa che hanno depositato un’interrogazione per "una delle principali attrattive turistiche di Passignano e un servizio essenziale per cittadini e visitatori". Chiedono al Comune chiarimenti sullo stato della procedura e sulle ragioni del ritardo nella sottoscrizione del contratto, nonostante l’aggiudicazione definitiva risalga ormai al 14 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite sul ’Sualzo Beach’. Tra cambio di proprietà e ritardi nell’apertura Notizie correlate Leggi anche: Faenza Basket Project naviga verso un cambio di proprietà: "Trattative in corso, si valutano proposte ricevute" Universo beach, verso l’apertura il nuovo tratto di spiaggia: da una prima analisi la sabbia è okTempo di lettura: 2 minutiArriva fino all’ex ostello della Gioventù il nuovo tratto di ripascimento della costa di Salerno che prevede la...