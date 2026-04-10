Faenza Basket Project naviga verso un cambio di proprietà | Trattative in corso si valutano proposte ricevute

Il Faenza Basket Project sta attraversando una fase di cambiamento societario, con trattative attualmente in corso e proposte in valutazione. La società ha recentemente confermato di aver ricevuto diverse offerte e di essere impegnata a considerarle con attenzione. La situazione è resa complicata da una denuncia dello staff riguardante problemi economici e ritardi nei pagamenti, mentre la società ha dichiarato di aver fatto tutto il possibile per affrontare le difficoltà.

Una situazione spinosa quella che sta vivendo il Faenza Basket Project. Dopo la denuncia da parte dello staff sulle difficoltà economiche e sui ritardi nei pagamenti, è la stessa società faentina che, in una nota, afferma di essersi "sempre impegnata al massimo delle proprie possibilità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Griezmann verso l'Orlando City: trattative in corso con l'Atletico Madrid per un doppio accordo?????? Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month. Mercato Roma, la proprietà blocca i rinnovi: si fermano anche le trattative per Mancini e CristanteCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Si parla di: Thunder Matelica - Faenza Basket Project E - Work 53 - 66. La dirigenza del Faenza Basket Project sta valutando le offerte per la cessione della societàLa dirigenza dell’associazione sportiva Faenza Basket Project (serie A2 femminile) sta valutando, con una consulenza legale, le proposte ricevute per la cessione della società e confida che le trattat ... ravennaedintorni.it Faenza Basket Project, ritardi nei pagamenti: la replica della societàA seguito della lettera delle giocatrici e dello staff sui ritardi nei pagamenti, arriva la replica della dirigenza del Faenza Basket Project, formazione di Serie A2 Femminile. Alla luce ... pianetabasket.com