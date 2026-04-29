Una discussione intensa si è verificata nella Casa del Grande Fratello Vip, coinvolgendo Alessandra Mussolini che, dopo aver avuto uno scontro con Antonella Elia e aver ricevuto alcune nomination, ha reagito in modo emotivo. Durante l’episodio, Mussolini è scoppiata in lacrime e ha espresso l’intenzione di abbandonare il reality. La situazione ha attirato l’attenzione dei coinquilini e dei telespettatori presenti in studio.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini accusa il colpo dopo la lite con Antonella Elia e le nomination ricevute e minaccia il ritiro. Il dopo puntata di Grande Fratello Vip regala spesso litigi e drammi che alimentano le dinamiche della Casa in vista del successivo appuntamento. Anche ieri sera, durante la cena, non è mancato l'ennesimo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Questa volta, però, a cedere è stata l'ex parlamentare, che si è rifugiata in giardino in lacrime, arrivando persino a minacciare di abbandonare il gioco. L'accusa di "odiare le donne" fa esplodere la discussione La scintilla è partita proprio da Alessandra che, seguendo un'idea di Valeria Marini, ha accusato Antonella di "odiare le donne".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lite furiosa al GF Vip: Mussolini scoppia in lacrime e pensa al ritiro

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