Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip si è verificata una lite tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, con quest’ultima che ha minacciato di strappare le ciglia alla concorrente. Nel corso dell’episodio, Mussolini ha deciso di salvare Raoul, lasciando delusa Volpe e Antonella Elia. La discussione si è sviluppata in modo acceso, attirando l’attenzione dei presenti e dei telespettatori.

Nella nona puntata del Grande Fratello Vip Alessandra Mussolini ha scelto di salvare Raoul deludendo non poco Adriana Volpe e Antonella Elia. Le tre avevano fatto pace nella casa più spiata dagli italiani, avevano stretto un patto per restare unite ma dopo il gesto della Mussolini sono tornate ad essere 'nemiche'. L'ex parlamentare con il suo solito modo di fare pungente ha cercato di stuzzicare la Volpe al Grande Fratello Vip ma non è riuscita a farla sbottare come voleva. Le ha chiesto come mai Antonella Elia si sia offesa quando ha deciso di salvare Raoul, pretendeva che salvasse una di loro due? La gieffina non ha ceduto troppo alle provocazioni di Alessandra Mussolini, l'ha però accusata di averle detto solo bugie.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Furiosa lite tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe al GF Vip: “Ti strappo le ciglia una ad una”

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