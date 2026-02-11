Presunti colpi di pistola dopo una rissa paura tra le famiglie | Siamo preoccupati servono più controlli

Una rissa scoppiata vicino alla stazione ha generato paura tra le famiglie. Si sono sentiti alcuni spari, e ora tutti sono in allerta. La gente si chiede se siano stati davvero colpi di pistola o solo spari accidentali. Intanto, le autorità stanno facendo controlli più intensi per cercare di capire cosa sia successo e rassicurare la zona. I residenti chiedono più sicurezza e interventi immediati per evitare che situazioni simili si ripetano.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di forte preoccupazione sono stati segnalati nei pressi del terminal situato alla stazione, alle spalle dell' istituto Rampone. Secondo quanto riferito da alcuni genitori, qualche giorno fa si sarebbe verificata una rissa tra gruppi di ragazzi, in particolare intorno alle ore 13, in coincidenza con l'uscita da scuola. La segnalazione più allarmante riguarda quanto sarebbe accaduto, quando – sempre secondo il racconto dei genitori – la rissa sarebbe degenerata fino a colpi di pistola, episodio che ha generato panico tra studenti e famiglie. "Siamo seriamente preoccupati, i nostri figli sono spaventati – scrivono – non lasciate che questi fatti passino inosservati, chiediamo più controlli da parte delle autorità, soprattutto all'uscita da scuola".

