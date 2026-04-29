L’Italia si trova al centro di un dibattito internazionale sulla tecnologia, con Washington che sottolinea sia l’importanza strategica che il ruolo di collante tra alleati. Durante l’incontro, si è parlato di come la tecnologia rappresenti un campo di confronto tra le potenze mondiali, ma anche un elemento di cooperazione tra paesi alleati. Le discussioni hanno evidenziato le sfide e le opportunità legate all’innovazione digitale e alle alleanze strategiche.

La tecnologia come terreno della competizione globale, ma anche come collante tra alleati. È questa la doppia dimensione emersa dall’incontro “U.S.–Italy Trusted Tech Dialogue. Accelerating Transatlantic Innovation” promosso dall’ambasciata italiana negli Stati Uniti assieme al Krach Institute for Tech Diplomacy (leggi qui l’intervista a Keith Krach) e dalla Fondazione Serics, dove decisori politici e industriali hanno discusso di “trusted technologies” e del ruolo della cooperazione transatlantica. Ad aprire i lavori è una riflessione di Marco Peronaci, ambasciatore italiano negli Usa, che ha offerto una lettura quasi filosofica del momento...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia è nell’asse transatlantico delle tecnologie. Il messaggio da Washington

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