L’Italia prosegue la sua corsa ai Mondiali di curling a Ginevra, ottenendo una vittoria schiacciante contro la Svizzera con il punteggio di 8-4. La squadra azzurra ha raggiunto la sesta vittoria nel torneo di doppio misto, consolidando la propria posizione e alimentando la lotta per il primo posto. La partita si è disputata sul ghiaccio svizzero, con gli atleti italiani che hanno dimostrato un’ottima prestazione.

L’Italia ha travolto la Svizzera con il perentorio punteggio di 8-4 e ha infilato la sesta vittoria ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini sono stati impeccabili contro i padroni di casa, replicando il successo conseguito ieri sera contro gli USA e proseguono in maniera brillante la propria avventura in questa rassegna iridata, a cui si sono presentati da Campioni del Mondo in carica. Gli azzurri si confermano al secondo posto nella classifica del gruppo B con il record di 6-1, alle spalle del Canada, che nel pomeriggio odierno ha regolato la Germania e che resta in vantaggio nei confronti dei nostri portacolori in virtù dello scontro diretto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia continua a volare ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini strapazzano la Svizzera, si lotta per il primo posto

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