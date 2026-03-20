Curling Italia sconfitta dalla Svizzera ai Mondiali | Constantini e compagne si giocano i playoff ultima partita decisiva

Alle ultime partite dei Mondiali di curling femminile in corso a Calgary, l’Italia ha perso contro la Svizzera con il punteggio di 6-4. La squadra italiana, composta da Constantini e altre atlete, si gioca ora la possibilità di accedere ai playoff. La partita decisiva si è svolta sul ghiaccio canadese, determinando l’esito di questa fase del torneo.

L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera con il punteggio di 6-4 ai Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). Dopo le due affermazioni ottenute contro Danimarca e Scozia, il quartetto tricolore si è arreso al cospetto della formazione elvetica, priva della skip Silvana Tirinzoni e della vice Alina Paetz (leader della squadra argento olimpico e iridato in carica). La nostra Nazionale si trova all ‘ottavo posto in classifica generale con cinque vittorie su undici partite disputate, ma è ancora in piena corsa per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, le squadre tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff). 🔗 Leggi su Oasport.it

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