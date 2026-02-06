REAZIONE VEEMENTE! Constantini Mosaner strapazzano la Svizzera e si rimettono in corsa alle Olimpiadi!

L’Italia torna a vincere nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la sconfitta di ieri contro il Canada, i nostri atleti hanno messo subito le cose a posto, battendo senza pietà la Svizzera con un netto 12-4. La partita ha mostrato un’Italia più determinata e convincente, che ora si rimette in corsa per una delle ultime piazze utili per entrare nei quarti di finale.

L’Italia ha sconfitto la Svizzera con un perentorio 12-4 nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, rialzandosi prontamente dopo la sconfitta rimediata ieri sera contro il Canada e infilando la seconda vittoria in questa rassegna a cinque cerchi. Il ko contro i nordamericani aveva interrotto una striscia di 23 affermazioni di fila per i Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, oggi capaci di reagire sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e di rimettersi prontamente in careggiata di fronte al proprio pubblico. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati praticamente impeccabili contro i coniugi Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller, facendo la differenza tra il quarto e il quinto end dopo aver commesso delle sbavature tra secondo e terzo parziale: prima quattro punti, poi altri tre e allungo perentorio per indirizzare la contesa in maniera sostanzialmente definitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina.

L’Italia parte forte nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

