REAZIONE VEEMENTE! Constantini Mosaner strapazzano la Svizzera e si rimettono in corsa alle Olimpiadi!

L’Italia torna a vincere nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la sconfitta di ieri contro il Canada, i nostri atleti hanno messo subito le cose a posto, battendo senza pietà la Svizzera con un netto 12-4. La partita ha mostrato un’Italia più determinata e convincente, che ora si rimette in corsa per una delle ultime piazze utili per entrare nei quarti di finale.

L’Italia ha sconfitto la Svizzera con un perentorio 12-4 nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, rialzandosi prontamente dopo la sconfitta rimediata ieri sera contro il Canada e infilando la seconda vittoria in questa rassegna a cinque cerchi. Il ko contro i nordamericani aveva interrotto una striscia di 23 affermazioni di fila per i Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, oggi capaci di reagire sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e di rimettersi prontamente in careggiata di fronte al proprio pubblico. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati praticamente impeccabili contro i coniugi Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller, facendo la differenza tra il quarto e il quinto end dopo aver commesso delle sbavature tra secondo e terzo parziale: prima quattro punti, poi altri tre e allungo perentorio per indirizzare la contesa in maniera sostanzialmente definitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

