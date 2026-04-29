L’Istat ha pubblicato dati che contraddicono le affermazioni fatte dalla presidente del Consiglio, ma altri soggetti coinvolti sono stati accusati di aver commesso errori. Un’analisi approfondita evidenzia come, in alcune situazioni, le soluzioni adottate abbiano peggiorato la condizione iniziale, rendendo più visibile il problema di fondo. La discussione riguarda principalmente le modalità con cui vengono affrontate le questioni pubbliche e i risultati ottenuti.

Si dice che a volte la toppa sia peggiore del buco. Invece di risolvere il problema, lo complica: rendendo più evidente la sottostante lesione. È quanto capitato in Parlamento durante l’audizione del Presidente dell’Istat, il prof. Francesco Maria Chelli, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori. Sia ben chiaro l’Istituto non ha alcuna colpa. Forse nemmeno gli esponenti dell’opposizione che fanno solo il loro mestiere. A volte il loro zelo è eccessivo, ma anche questo fa parte delle regole del gioco. Sono state invece le risposte del dott. Savio, uno dei responsabili della gestione statistica dei conti pubblici a sorprendere. A lui era stato attribuito l’ingrato compito di bocciare, in statistica, Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Istat smentisce Giorgia Meloni, ma sono altri che hanno sbagliato. L’analisi di Polillo

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