Lista esclusa per 20 firme di troppo ricorre al Tar | Indotti in errore dall’ufficio elettorale

Un ricorso al Tar Puglia è stato presentato il 28 aprile da tre candidati di una lista civica, contestando l’esclusione di 20 firme supplementari. La difesa sostiene che l’ufficio elettorale abbia indotto in errore i firmatari, facendo leva sulla tutela del legittimo affidamento e sulle conseguenze sproporzionate derivanti dalla rimozione delle firme in più. La questione riguarda la validità delle firme raccolte per la presentazione della lista alle prossime elezioni comunali.

Fa leva sulla tutela del legittimo affidamento e sulle sproporzionate conseguenze dell’esclusione per 20 firme in più il ricorso presentato al Tar Puglia il 28 aprile da Pasquale Arena, candidato sindaco della lista ‘Obiettivo Mattinata’, Michele Vitarelli e Maurizio Ciuffreda. Rappresentati e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Lista Udc-Noi Moderati esclusa, in serata depositato il ricorso al Tar per la riammissioneGALLIPOLI – Lista ricusata per vizi di forma da parte della Commissione elettorale comunale che, poche ore dopo il termine ultimo di presentazione,... Clamoroso a Mattinata, lista dell'avversario del sindaco esclusa per eccesso di firmeColpo di scena nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali per il Comune di Mattinata. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Amministrative, lista esclusa a Tortora presenta ricorso al Tar; Ricusata la lista Ogni giorno Reggio Calabria · ilreggino.it; Gallipoli, elezioni amministrative: i candidati e le coalizioni, tutti i nomi. Esclusa una lista; Mattinata, lista Arena esclusa per troppe firme: la Commissione elettorale la cancella dalla corsa. TeleRama. . La lista Udc-Noi Moderati, esclusa dalla competizione elettorale a sostegno di Flavio Fasano, presenta ricorso al Tar. I candidati contestano la decisione della Sottocommissione elettorale che ha bocciato la lista per presunte irregolarità nelle firm - facebook.com facebook Lista del candidato sindaco Arena esclusa a #Mattinata: ricorso al Tar contro la decisione della commissione elettorale x.com