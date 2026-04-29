Lisa Kudrow ha svelato che lei e gli altri protagonti della sit-com più amata di sempre ricevono una cifra stellare senza dover muovere un dito
Lisa Kudrow ha rivelato che gli attori principali della celebre sitcom ricevono ancora oggi ingenti compensi senza dover partecipare a nuove riprese. Nonostante siano trascorsi più di vent’anni dall’ultima puntata, la serie mantiene un valore commerciale elevato e genera entrate costanti. La produzione continua a essere un punto di riferimento nel settore televisivo, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e dei media.
N onostante siano passati più di vent’anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Friends, la sitcom più amata di sempre continua a essere un business senza precedenti. In un’intervista rilasciata al quotidiano The Times, Lisa Kudrow ha confermato che i protagonisti della serie continuano a incassare cifre astronomiche grazie al successo che non accenna a sbiadire. Ciascuno dei cinque membri del cast ancora in vita riceve infatti circa 20 milioni di dollari l’anno in royalties, ovvero i compensi legati ai diritti d’autore per le costanti repliche e la distribuzione globale. Si tratta di un “vitalizio” che testimonia quanto il legame tra il pubblico e i sei amici del Central Perk sia ancora oggi indissolubile.🔗 Leggi su Iodonna.it
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