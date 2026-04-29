Lisa Kudrow ha rivelato che gli attori principali della celebre sitcom ricevono ancora oggi ingenti compensi senza dover partecipare a nuove riprese. Nonostante siano trascorsi più di vent’anni dall’ultima puntata, la serie mantiene un valore commerciale elevato e genera entrate costanti. La produzione continua a essere un punto di riferimento nel settore televisivo, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e dei media.

N onostante siano passati più di vent’anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Friends, la sitcom più amata di sempre continua a essere un business senza precedenti. In un’intervista rilasciata al quotidiano The Times, Lisa Kudrow ha confermato che i protagonisti della serie continuano a incassare cifre astronomiche grazie al successo che non accenna a sbiadire. Ciascuno dei cinque membri del cast ancora in vita riceve infatti circa 20 milioni di dollari l’anno in royalties, ovvero i compensi legati ai diritti d’autore per le costanti repliche e la distribuzione globale. Si tratta di un “vitalizio” che testimonia quanto il legame tra il pubblico e i sei amici del Central Perk sia ancora oggi indissolubile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lisa Kudrow ha svelato che lei e gli altri protagonti della sit-com più amata di sempre ricevono una cifra stellare senza dover muovere un dito

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