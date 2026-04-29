Dopo più di vent’anni dalla conclusione di Friends, Lisa Kudrow ha pubblicato un video in cui critica gli autori della serie, definendoli sessisti e cattivi. Nel video, l’attrice che interpretava Phoebe Buffay denuncia alcuni meccanismi tossici avvenuti sul set. Le sue dichiarazioni portano alla luce aspetti nascosti della produzione, finora sconosciuti al pubblico.

Sono passati oltre 20 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di Friends, ma soltanto oggi emergono alcuni meccanismi tossici sul set, rivelati da Lisa Kudrow. L’attrice 62enne, che nella serie cult degli Anni 90 dava il volto a Phoebe Buffay, in un’intervista al Times of London si è scagliata contro gli autori, definiti « brutali e cattivi » con tutti i membri del cast, ma in particolare con le donne. GUARDA LE FOTO Friends: Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts. 60 incredibili storici cammei. Lisa Kudrow contro gli autori di Friends: «Succedevano cose molto spiacevoli». «Dietro le quinte succedevano cose molto spiacevoli. Registravamo dal vivo davanti a un pubblico di 400 persone, e se sbagliavi una delle battute o non ottenevi la reazione desiderata gli autori potevano dire cose tipo: “ Ma questa s.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lisa Kudrow, che in Friends dava il volto a Phoebe Buffay, si è scagliata contro gli autori della serie «sessisti e cattivi». Il video

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