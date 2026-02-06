Friends Lisa Kudrow in difesa degli studi della serie | Preservate il lotto di Warner Bros

Lisa Kudrow si schiera a difesa degli studi Warner Bros., chiedendo che non venga smantellato il set originale di Friends. L’attrice, che ha interpretato Phoebe, ha espresso il desiderio di preservare il luogo dove sono state girate le scene della serie, prodotta tra il 1994 e il 2004. La notizia ha fatto rapidamente il giro sui social, con fan e appassionati che chiedono di salvare il set storico.

L'attrice ha chiesto che non venga smantellato il luogo in cui venne girata la storica sit-com prodotta dal 1994 al 2004. Lisa Kudrow, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Phoebe Buffay nella sit-com Friends, ha lanciato un appello al prossimo proprietario di Warner Bros. Discovery affinché protegga il lotto degli studi dove venne girata la celebre sit-com. Intervistata da Architectural Digest, l'attrice ha manifestato la speranza che gli iconici studi di Burbank, in California, ai quali Kudrow è particolarmente affezionata, vengano preservati così come sono e non smantellati con il passaggio di proprietà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Friends, Lisa Kudrow in difesa degli studi della serie: "Preservate il lotto di Warner Bros." Approfondimenti su Friends LisaKudrow Netflix compra Warner Bros Discovery e trasmetterà The Big Bang Theory Friends e altri titoli cult Warner Bros. Discovery svela gli studi italiani per Milano Cortina 2026 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Friends LisaKudrow Argomenti discussi: La rivincita delle sfigate su Sky Cinema Comedy - Guida TV; Friends-Appuntamenti al buio su Sky Serie - Guida TV. Friends, Lisa Kudrow in difesa degli studi della serie: Preservate il lotto di Warner Bros.L'attrice ha chiesto che non venga smantellato il luogo in cui venne girata la storica sit-com prodotta dal 1994 al 2004. movieplayer.it Lisa Kudrow Urges Future Warner Bros. Owners To Preserve 'Friends' Studio LotLisa Kudrow is pleading the future owners of Warner Bros. to preserve the lot where her hit TV show, Friends, was filmed. yahoo.com Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow nel 1995 #giovedìpiselloni facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.