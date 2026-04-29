L’Iran ha comunicato di trovarsi in uno stato di collasso e ha chiesto di aprire lo Stretto di Hormuz il prima possibile. Secondo fonti ufficiali, il governo iraniano sta cercando di risolvere le proprie divisioni interne di leadership. La richiesta di apertura dello stretto è stata avanzata nel tentativo di gestire la crisi attuale, mentre le autorità cercano di stabilizzare la situazione.

«L’Iran ci ha appena informato di trovarsi in uno ‘Stato di collasso’. Ci chiedono di «aprire lo Stretto di Hormuz » il prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership (cosa che, credo, riusciranno a fare!)». È quanto scrive il presidente americano Donald Trump su Truth. I mediatori in Pakistan attendono nei prossimi giorni una proposta rivista da parte dell’Iran per mettere fine alla guerra, dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha fatto sapere di non voler accettare una versione precedente del piano che gli era stato sottoposto. E’ quanto hanno riferito alla Cnn fonti vicine al negoziato, secondo cui il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è atteso oggi a Teheran, dopo una visita a Mosca, per avviare consultazioni con la leadership del Paese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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