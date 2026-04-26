Sparatoria Trump esce il manifesto shock dell’attentatore | Cosa voglio

Domenica sera si è verificata una sparatoria durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca, con la presenza dell'ex presidente. L’attentatore ha diffuso un manifesto in cui spiega le sue motivazioni. L’evento ha causato momenti di paura tra i presenti e ha portato le autorità a avviare un’indagine sulla sicurezza dell’evento. Nessuno dei partecipanti è rimasto ferito.

La sparatoria alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump, ha provocato momenti di forte panico e ha immediatamente aperto un’indagine sulla gestione della sicurezza dell’evento. L’episodio ha coinvolto Cole Tomas Allen, indicato come autore dell’attacco, il quale avrebbe inviato ai familiari un lungo manifesto personale pochi minuti prima di aprire il fuoco. Nel testo, l’uomo si definisce in modo provocatorio come un “assassino federale gentile” e costruisce una narrazione in cui tenta di giustificare il proprio gesto. Le autorità stanno analizzando il contenuto del documento per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni dietro l’azione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria Trump, esce il manifesto shock dell’attentatore: “Cosa voglio” Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due soldati feriti Notizie correlate Trump, agghiacciante manifesto dell'attentatore: "Sono un amichevole assassino"Cole Thomas Allen ha inviato alla famiglia un manifesto contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dieci minuti prima di aprire il fuoco... Leggi anche: Trump, il manifesto dell’attentatore e le accuse al presidente: “Stufo dei suoi crimini” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sparatoria alla cena dei giornalisti, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza; Usa, sparatoria al Galà della stampa con Trump, arrestato l'aggressore; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Spari contro Trump, il racconto del nostro collega presente alla cena. VIDEO. Sparatoria Trump, esce il manifesto shock dell’attentatore: Cosa voglioLa sparatoria alla cena con i corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza di Donald Trump, ha provocato momenti di forte panico e ha immediatamente aperto ... thesocialpost.it Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato un uomo. Il 'manifesto' dell'aggressoreL'aggressore della cena dei corrispondenti della Casa Bianca ha inviato un manifesto contro Donald Trump ai suoi familiari circa 10 minuti prima di aprire il fuoco. Lo riporta il New York Post citando ... msn.com Sparatoria a Washington, il procuratore: "Allen puntava a colpire qualcuno dell'amministrazione Trump" - facebook.com facebook "E' una sparatoria", paura tra i cronisti nella sala della cena di Trump - Video x.com