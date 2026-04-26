Cole Thomas Allen ha inviato alla famiglia un manifesto contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dieci minuti prima di aprire il fuoco durante la cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Un documento agghiacciante in cui si è definito un "amichevole assassino federale" e ha rivelato che stava cercando di uccidere funzionari dell'amministrazione. "Porgere l'altra guancia è per quando sei tu stesso a essere oppresso. Io non sono la persona stuprata in un campo di detenzione. Non sono il pescatore giustiziato senza processo", ha scritto Allen nel manifesto, che un parente ha fornito alla polizia. "Non sono uno studente fatto esplodere, né un bambino lasciato morire di fame, né una ragazza adolescente abusata da molti criminali in questa amministrazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump, agghiacciante manifesto dell'attentatore: "Sono un amichevole assassino"

Trump attacca Kaitlan Collins della CNN dopo una domanda su Epstein: Lei è la peggiore”

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Chi sono i protagonisti dell'agghiacciante aggressione sul busL'aggressore si chiama Antonio Meglio, 39 anni, originario di Pianura, alle spalle una storia fatta di problemi psichiatrici.

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