L' Inghilterra repubblica! 1649-1660 con Carlo Bitossi

Durante il periodo tra il 1649 e il 1660, l’Inghilterra visse un’epoca di profondi cambiamenti politici, con l’abolizione della monarchia e l’instaurazione di una repubblica. Questo periodo vide la nascita di un nuovo assetto di governo, seguito da conflitti armati e processi politici che portarono a una lunga fase di instabilità. La figura del sovrano venne temporaneamente eliminata, e il potere passò a un regime diverso rispetto a quello tradizionale.