L' Inghilterra repubblica! 1649-1660 con Carlo Bitossi
Durante il periodo tra il 1649 e il 1660, l’Inghilterra visse un’epoca di profondi cambiamenti politici, con l’abolizione della monarchia e l’instaurazione di una repubblica. Questo periodo vide la nascita di un nuovo assetto di governo, seguito da conflitti armati e processi politici che portarono a una lunga fase di instabilità. La figura del sovrano venne temporaneamente eliminata, e il potere passò a un regime diverso rispetto a quello tradizionale.
L’immagine della monarchia britannica ha avuto un tale successo di immagine, soprattutto durante il lungo regno di Elisabetta II, da far dimenticare (quando non ignorare del tutto) a chi non ha conoscenze di storia moderna che l’Inghilterra conobbe a metà Seicento una rivoluzione e una guerra.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Arrestato l'ex principe Andrea. "Condivise informazioni riservate con Epstein". Per la famiglia reale l'ultimo precedente è nel 1649LONDRA - Sarebbe stato avvertito con qualche ora di anticipo e si è fatto trovare pronto, oggi 19 febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno.