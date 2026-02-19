Andrea è il primo reale inglese arrestato nell’era moderna Da re Carlo I nel 1649 alla principessa Anna | i precedenti giudiziari della Royal Family

L’arresto di Andrea, ex principe britannico, avviene perché è stato coinvolto in un'indagine per reati legati al traffico di persone. È il primo membro della Royal Family a essere fermato in tempi moderni. Le autorità hanno eseguito un’operazione in una residenza a Londra, portando via documenti e dispositivi elettronici. La notizia ha fatto scalpore in tutto il Regno Unito, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e critici della monarchia. La vicenda si aggiunge a una lunga serie di episodi giudiziari storici legati ai membri della famiglia reale.

L’arresto dell’ex principe Andrea segna un passaggio senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica. Si tratta infatti del primo membro di alto rango della famiglia reale del Regno Unito a finire in stato di arresto nell’era moderna. Negli ultimi secoli la Casa reale ha conosciuto scandali, controversie e anche vicende giudiziarie, ma mai, almeno in epoca contemporanea, un esponente di primo piano era stato posto in custodia di polizia per ipotesi di reati gravi. I precedenti: il caso della principessa Anna. Un precedente spesso citato riguarda la principessa Anna, figlia della regina Elisabetta II, che nel 2002 fu condannata dopo che il suo cane aveva morso due bambini.🔗 Leggi su Open.online

Principe Andrea, primo reale inglese arrestato della storia moderna: l'ultimo fu Carlo I (che fu decapitato) e Maria Stuarda (rinchiusa per 19 anni e giustiziata)Il principe Andrea, figlio di Elisabetta II, è stato arrestato a causa di accuse di aver condiviso contenuti inappropriati online.

Il principe Andrea arrestato nel giorno del suo compleanno: «Condivise informazioni con Epstein». E' il primo reale a finire in manette nell'era modernaIl principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta abbia condiviso informazioni con Jeffrey Epstein.

