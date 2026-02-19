Arrestato l' ex principe Andrea Condivise informazioni riservate con Epstein Per la famiglia reale l' ultimo precedente è nel 1649

L'ex principe Andrea è stato arrestato perché avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein. Il fatto è avvenuto nel giorno del suo compleanno, sorprendendo molti. Secondo la Bbc News, Andrew Mountbatten-Windsor, ex rappresentante commerciale del governo britannico e fratello di Re Carlo, avrebbe fornito dati sensibili all'imprenditore accusato di traffico di minori. La notizia ricorda un precedente storico per la famiglia reale, risalente al 1649, e apre nuovi interrogativi sulla tutela della privacy dei membri della monarchia. La vicenda continua a tenere banco nel Regno Unito.

LONDRA - Sarebbe stato avvertito con qualche ora di anticipo e si è fatto trovare pronto, oggi 19 febbraio, nel giorno del suo 66esimo compleanno. Andrea Mountbatten-Windsor, l’ex principe, fratello del re, apparentemente il figlio per il quale Elisabetta aveva un affetto particolare, è stato arrestato questa mattina a Sandringham, nel Norfolk, e si trova in stato di fermo presso una centrale della polizia, uno sviluppo che non ha precedenti nella storia moderna del Regno Unito. La Thames Police ha sottolineato che il fermo è stato effettuato nell’ambito delle inchieste su un possibile abuso di ufficio pubblico da parte dell’ex principe. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

