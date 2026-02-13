Mesa Popular restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a Calais

Da ecodibergamo.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mesa Popular, l’associazione bergamasca nata nel 2021, ha deciso di restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a Calais, portando avanti un’iniziativa di riconoscimento e umanizzazione di chi vive in condizioni di emergenza. Questa scelta nasce dalla volontà di dare voce a chi spesso rimane invisibile e di evidenziare le storie di chi fugge da crisi climatiche, politiche, conflitti, violenze e fame. Tra le testimonianze raccolte, emerge come molte di queste persone siano state costrette a dimenticare i propri nomi o ad adottarne di fittizi, per paura di ritorsioni o di essere respinte.

LA STORIA. L’associazione bergamasca nata nel 2021 porta aiuti e raccoglie testimonianze tra chi scappa da crisi climatiche e politiche, conflitti, violenze e fame. I diritti sembrano spesso parole lontane, principi scritti nei trattati e a volte difficili da tradurre nella vita quotidiana. Eppure prendono forma concreta: un paio di scarpe, un posto dove dormire, la possibilità di andare a scuola, una visita medica, un documento. È da qui che parte l’impegno di Mesa Popular odv, un’associazione nata nel 2021 dopo anni di attività informale da parte di un gruppo di amici che già si occupavano, a livello personale, di diritti e persone migranti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

mesa popular restituire un nome ai migranti dalla rotta balcanica a calais

© Ecodibergamo.it - Mesa Popular, restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a Calais

Sette persone su dieci non si fermano in città: cosa dice l'ultimo report sugli arrivi dalla rotta balcanica

Secondo l'ultimo report sugli arrivi dalla rotta balcanica, sette persone su dieci non si fermano in città, mentre circa il 40% prosegue il viaggio verso altri paesi dell’Unione europea.

Ancora trafficanti ucraini sulla rotta balcanica: fermato sessantenne, è residente in Germania

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Mesa Popular, restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a Calais.

Mesa Popular, restituire un nome ai migranti dalla Rotta balcanica a CalaisL’associazione bergamasca nata nel 2021 porta aiuti e raccoglie testimonianze tra chi scappa da conflitti e violenze. ecodibergamo.it