Nel 2025 sono stati registrati 49 attacchi alle linee ferroviarie italiane, principalmente alle Ferrovie dello Stato. È un aumento netto rispetto ai 9 episodi del 2024 e nessuno nel 2023. La crescita preoccupa le autorità, che cercano di capire come rafforzare la sicurezza delle infrastrutture.

“In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato, nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”. È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale. Pochi giorni fa un sabotaggio alla linea ferroviaria dell’Alta Velocità a Bologna è stata rivendicata su un blog anarchico. Salvini: “Chiederemo risarcimenti milionari”. “I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Treni, Viminale: "49 attacchi a linee ferroviarie nel 2025"

Approfondimenti su Ferrovie Italia

Le forze dell’ordine stanno indagando sui sabotaggi che hanno colpito le linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro.

Domenica a Lucca cambia il percorso di due linee di autobus e treni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

