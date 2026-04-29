Una bottega specializzata in prodotti gluten free sta portando avanti un progetto che mira a ridefinire il concetto di alimenti senza glutine. La ricerca si concentra sulle consistenze e sulla qualità, con una filiera tutta italiana. L’obiettivo è offrire un’esperienza gustativa che unisce artigianalità e innovazione, andando oltre la semplice esigenza alimentare. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di sviluppo di prodotti più inclusivi e di qualità superiore.

Non più solo una necessità alimentare, ma una frontiera del gusto: il progetto che sta ridefinendo il concetto di "free from" attraverso una ricerca meticolosa sulle consistenze e una filiera interamente italiana. Per anni, il settore del senza glutine è stato confinato negli scaffali delle farmacie, vittima di un’estetica punitiva e di un profilo sensoriale spesso deludente: consistenze gommose, retrogusti chimici e una generale sensazione di "mancanza". Oggi, però, il paradigma sta cambiando. A guidare questa silenziosa rivoluzione del gusto c’è un progetto che ha deciso di scommettere sul binomio, spesso sottovalutato, tra inclusività e ricerca gastronomica: La Bottega Gluten Free.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - L’Inclusività nel Piatto: La Scommessa della Bottega Gluten Free tra Artigianalità e R&D

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