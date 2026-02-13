Tutta un’altra farina Celiachia e gluten free in un programma on-air

Valentina Leporati, la nota panificatrice e influencer sarzanese, porta in tv tutta un’altra farina con il suo nuovo programma on-air dedicato alle ricette senza glutine. La scelta di focalizzarsi sulla celiachia e sul cibo gluten free nasce dalla sua esperienza personale e dall’obiettivo di offrire alternative sicure e gustose a chi convive con questa intolleranza. A differenza di altri show, Leporati inserisce anche consigli pratici e trucchi per preparare pane e dolci a casa, senza rinunciare al sapore autentico.

Un nuovo grande progetto in partenza per la panificatrice e pasticcera gluten free, scrittrice, imprenditrice, influencer e divulgatrice sarzanese Valentina Leporati. O meglio un sogno che diventa realtà. Si chiamerà ' Tutta un'altra farina ' il primo programma radiofonico interamente dedicato alla celiachia che a partire dal prossimo 26 febbraio andrà in onda tutti i giovedì, alle 18.30, su Radio Nostalgia. A condurlo Valentina Leporati, divenuta negli anni un punto di riferimento a livello nazionale del mondo senza glutine, e Andrea Secci, voce di Radio Nostalgia e ideatore del progetto editoriale.