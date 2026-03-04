Foria 46 nel cuore di Napoli un pub a chilometro zero e gluten free

Nel centro di Napoli, Foria 46 è un pub che si distingue per offrire prodotti a chilometro zero e senza glutine. Situato nel cuore del quartiere storico, il locale si presenta come uno spazio dedicato a chi cerca un’esperienza gastronomica autentica e inclusiva. La struttura si rivolge a clienti con esigenze alimentari diverse, puntando sulla qualità e sulla provenienza degli ingredienti utilizzati.

Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Nel cuore pulsante del centro storico, il pub Foria 46 si conferma punto di riferimento per gli amanti del gusto autentico e dell’inclusività alimentare. Parte integrante dell’universo Rescigno, il locale porta in tavola una filosofia chiara: eccellenza delle materie prime, filiera cortissima e un’attenzione meticolosa al mondo gluten-free. La vera forza di Foria 46 (clicca qui per raggiungerlo) risiede nella sua “filiera chiusa”. Qui il concetto di Km 0 non è uno slogan, ma una realtà quotidiana: la carne proviene direttamente dalla storica Macelleria “A Chiànca”, il pane è sfornato dal panificio di famiglia e i dolci arrivano dalla pasticceria del gruppo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Ristorante Rescigno, a Napoli il gluten free diventa eccellenza culinariaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Ristorante Rescigno, arriva il menù di Carnevale (anche gluten free)Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Altri aggiornamenti su Foria 46 nel cuore di Napoli un pub a... Discussioni sull' argomento Foria 46 Beer & Burger a Napoli un pub di famiglia nel cuore autentico della città; Foria 46, birra artigianale e burger inclusivi; Mara Venier commossa a Domenica In, Barbara Foria: Sdrammatizziamo un po’…. BASTA UN FILO DI ROSSETTO Cinema Teatro Astoria di Fiorano Modenese Sabato 7 Marzo | Ore 21:00 BARBARA FORIA Biglietti: https://www.quellidel29.it/stagione-2025-2026 BASTA UN FILO DI ROSSETTO RITORNA A TEATRO LA PR facebook