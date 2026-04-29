L' imprenditoria genovese in un secolo di storia Dall' Unità d' Italia al 2° miracolo economico

L'imprenditoria genovese vanta un secolo di attività, iniziato con l'Unità d’Italia e proseguito attraverso il secondo miracolo economico. Il prossimo 5 maggio 2026, alle 18:15, presso la Società di Letture e Conversazioni Scientifiche nel cortile minore di Palazzo Ducale, si terrà un incontro con il professore. L’evento si concentra sulla storia economica della regione e sul ruolo degli imprenditori locali nel corso degli anni.

Martedì 5 maggio 2026 alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale, cortile minore, primo piano), il prof. Marco Doria terrà la conferenza "L'imprenditoria genovese in un secolo di storia. Dall'Unità d'Italia al miracolo economico", per il ciclo di incontri.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Fiera, tesori dall’archivio in mostra: un secolo di storia industriale"Il rischio è la nostalgia - riconosce Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - ma con una mostra che racconta oltre un secolo di... Istat, un secolo di istruzione in Italia: dall’analfabetismo all’emancipazione accademica femminile.Roma, 11 febbraio 2026 - L'Istat celebra il suo centenario tracciando un secolo di evoluzione dell'istruzione in Italia, rivelando un percorso...