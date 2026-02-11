Istat un secolo di istruzione in Italia | dall’analfabetismo all’emancipazione accademica femminile

Roma, 11 febbraio 2026 – L’Istat ha presentato oggi i dati sullo stato dell’istruzione in Italia, segnando il centenario della sua fondazione. In un secolo, il paese è passato da tassi elevati di analfabetismo a un livello di scolarizzazione molto più alto. La crescita è stata lenta ma costante, con le donne che hanno fatto passi da gigante nel mondo accademico, conquistando spazi finora negati. I numeri raccontano una storia di cambiamenti profondi, che mostrano come l’Italia abbia investito sull’educazione per migliorare le opportunità

Roma, 11 febbraio 2026 – L’Istat celebra il suo centenario tracciando un secolo di evoluzione dell’istruzione in Italia, rivelando un percorso costellato di sfide e successi che ha portato dall’analfabetismo di massa all’attuale elevato livello di scolarizzazione, con un particolare accento sull’emancipazione femminile nel mondo accademico. L’analisi, presentata in anteprima, sottolinea come l’istruzione sia stata un motore fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Nel 1861, all’indomani dell’Unità d’Italia, la situazione era drammatica. Tre italiani su quattro, con almeno sei anni di età, non avrebbero saputo comprendere un testo scritto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Istat Centenario

L’Italia ha fatto passi da gigante nel campo dell’istruzione in 160 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Istat Centenario

Argomenti discussi: Un secolo di statistiche ufficiali: l’ISTAT compie 100 anni; L’Istat compie 100 anni, dalle storie di dati all’esposizione immersiva: le iniziative del centenario; Report Istat scuola: dall’analfabetismo al 75% del 1861 al boom delle donne all'università, così l'Italia ha cambiato volto in 160 anni; Istat, 100 anni di dati. Il lungo cammino dell'istruzione.

Un secolo di statistiche ufficiali: l’ISTAT compie 100 anniCentenario Istat: eventi, mostre, dati su ambiente e società e iniziative per cittadini e scuole per celebrare un secolo di statistiche ... greenme.it

Istat, 100 anni di dati. Il lungo cammino dell'istruzioneAGI - Nel 1861, al momento dell'Unità d'Italia, tre persone su quattro di almeno 6 anni non avrebbero potuto capire questo testo perché non sapevano leggere. Oggi gli analfabeti sono meno dello 0,5%, ... msn.com

La Liguria è la seconda regione dietro alla Toscana con la più alta percentuale di persone che parlano abitualmente in italiano. Il report dell’Istat Ne parlano Silvia Pedemonte e Giovanni Mari leggi l’articolo completo su @ilsecoloxix online al link in bio - facebook.com facebook