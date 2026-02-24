Perché Putin non può permettersi la pace | l' illusione di una grande vittoria in Ucraina e quella su Trump che non l' ha salvato

Putin non può permettersi la pace perché crede ancora di ottenere una vittoria decisiva in Ucraina e si aggrappa all’illusione che Trump possa aiutarlo. Dopo anni di scontri, il leader russo continua a puntare su operazioni militari piuttosto che negoziati, sperando in un risultato che sembra sempre più lontano. La sua strategia si basa su un’idea di forza che lo tiene ancorato a una logica di guerra perpetua. La situazione rimane tesa e senza vie d’uscita chiare.

Un recente sondaggio del Vciom, un istituto filogovernativo, ha posto ai russi la seguente domanda: «Siete d’accordo con l’affermazione: “Mi sento responsabile per il mio Paese e sono pronto a risparmiare e limitare i miei bisogni per la causa della sua difesa”?» Il 69% degli intervistati ha risposto di sì. Per quanto in parte manipolato, è il messaggio che Vladimir Putin vuole sentire, nel quarto anniversario della cosiddetta Operazione Speciale, la guerra contro l’Ucraina, che ormai ha superato di ben 43 giorni la Grande Guerra Patriottica, cioè il secondo conflitto mondiale. Lo dice dal 2012, il capo del Cremlino, che la chance di una nazione di primeggiare e rimanere indipendente non si misura dal suo potenziale economico, ma dalla sua Passionarnost, la capacità di un popolo di soffrire teorizzata dal filosofo Lev Gumiliev, il figlio di Anna Achmatova perseguitato da Stalin, che lo tenne per 14 anni in un gulag siberiano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ucraina, Schlein: pace non può essere delegata a telefonate Trump-PutinL'articolo riporta le dichiarazioni di Schlein sulla situazione in Ucraina, sottolineando l'importanza di coinvolgere il popolo ucraino e un'Unione Europea più attiva nei processi diplomatici, rifiutando soluzioni che si riducono a semplici telefonate tra leader come Trump e Putin.

Trump ha detto che Putin «ha accettato di non attaccare l’Ucraina per una settimana»Donald Trump ha annunciato che Vladimir Putin ha accettato di non attaccare l’Ucraina per una settimana.

Zelensky: Putin non ha vinto, l'Ucraina resisteNel quarto anniversario dell'invasione russa, il presidente ucraino Zelensky rivendica la resistenza del suo paese e promette di continuare a lottare per pace e giustizia. Gloria all'Ucraina, afferma ... italiaoggi.it

Zelensky, 'Trump non cada nel gioco di Putin, resti al nostro fianco'(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Stanno giocando con Trump e stanno giocando con il mondo intero. Putin pensa di apparire convincente e di potersi fidare di lui. No, è un pessimo attore: lo ha detto il presi ... msn.com

