Liliana Segre ‘mondo dell’odio sempre più vasto’

Lo ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante un dialogo con la senatrice a vita Liliana Segre al Memoriale della Shoah di Milano. “Non si capisce – ha spiegato – perché non potevano portare ciò che era simbolo di una gloriosa partecipazione della Brigata ebraica alla lotta di Liberazione”. Segre ha sottolineato come il mondo dell’odio sia vasto e sempre più vasto: “Una valanga d’odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni ‘perché non muori?'” ha aggiunto. Si tratta delle stesse minacce che aveva ricevuto al telefono nel 1938, prima della deportazione. “Non posso e non vorrei andare avanti più di tanto” ma “non mi aspettavo che dopo tutto quello che è successo ancora a 96 anni qualcuno mi scrivesse così”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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25 aprile, Segre: Valanga d'odio sempre più vasta, mi scrivono 'perché non muori'

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