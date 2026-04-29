Liguria il diritto alla fine | è il 15° caso di suicidio assistito

In Liguria, un uomo di 66 anni con paralisi totale ha ricevuto il suicidio assistito dal Servizio sanitario nazionale, diventando il 15° caso nel paese. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla legge “Liberi subito” e sulla possibilità di accedere a questa forma di assistenza. La decisione ha suscitato discussioni tra le autorità regionali e le associazioni, che continuano a seguire gli sviluppi della normativa.

? Cosa sapere In Liguria uomo di 66 anni con paralisi totale ottiene suicidio assistito dal SSN.. Il caso è il 15° in Italia e spinge la Regione verso la legge Liberi subito.. In Liguria si è consumato il secondo caso di suicidio assistito, portando il totale dei procedimenti completati con l’aiuto del Servizio sanitario nazionale a 15 su scala nazionale. Stefano, un uomo di sessantasei anni che conviveva con una paralisi totale causata da un trauma cervicale, ha scelto di concludere la propria esistenza tra le mura domestiche ricevendo il farmaco necessario dal sistema sanitario pubblico. La vicenda si intreccia con una lunga attesa di dieci mesi, durante i quali l’uomo ha dovuto affrontare due diverse diffide da parte della propria Asl.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, il diritto alla fine: è il 15° caso di suicidio assistito Notizie correlate Leggi anche: Liguria, il primo caso di suicidio assistito. L’appello: «Dire basta alla sofferenza è amore per me» Leggi anche: Suicidio assistito, al diritto alla vita c’è anche quello di porvi fine Altri aggiornamenti Temi più discussi: Illegittime le norme della regione Liguria relative al finanziamento Arpal; Riflessioni sul nuovo modello organizzativo per i ricoveri urgenti della Regione Liguria; Corte costituzionale, sentenza 27 aprile 2026, n. 56; Genova, scuola chiuse: FLC CGIL Diritto all’istruzione deve rimanere una priorità, anche con eventi rilevanti per la città. Liguria. Montaldo: A rischio la garanzia del diritto alla saluteL’assessore alla Salute ha lanciato un allarme sostenendo che la Regione ha ormai raggiunto la soglia di sicurezza. Il blocco del turn over e il taglio delle risorse per l’Asl 3 ha comportato nel ... quotidianosanita.it Palmaro, il medico di base può attendere. Non ci sono i requisiti previsti per leggeLa risposta dell’Azienda Tutela Salute della Liguria arrivata attraverso un appello al Difensore Civico, ma il Comitato Palmaro non si arrende: Il diritto alla salute passa anche attraverso i servizi ... lavocedigenova.it ## **Conoscete la farinata bianca** *di Stefano Pezzini dal sito Liguria Food* Ieri avevamo parlato della farinata di ceci, nata per caso sulle navi genovesi reduci dalla "battaglia della Meloria" con Pisa. Ma perché in tutta la Liguria la farinata è gialla (di ceci) - facebook.com facebook "Sono felice di potermene andare nel mio letto", 66enne paralizzato muore con suicidio assistito in Liguria dopo 10 mesi di attesa x.com