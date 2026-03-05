In Liguria si è verificato il primo caso di suicidio assistito, con un uomo di 56 anni affetto da sclerosi multipla che ha richiesto questa soluzione. La decisione è stata presa in un contesto di sofferenza legata alla malattia. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla possibilità di scelta in situazioni di grave sofferenza.

In Liguria si è verificato il primo caso di suicidio assistito. A fare richiesta è stato un uomo di 56 anni affetto da sclerosi multipla. S. aveva parlato della propria scelta come di un attimo di amore verso se stesso, per chi era e per ciò che è stato. Una lotta che l’associazione Luca Coscioni “Liberi di scegliere fino alla fine” continua a portare avanti. Il loro obiettivo è di garantire a chiunque la libertà di poter scegliere. La richiesta di S., uomo genovese di 56 anni, è partita a febbraio 2025. Era affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni e, consapevole della sua stessa sofferenza, aveva presentato richiesta all’Asl. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liguria, il primo caso di suicidio assistito. L’appello: «Dire basta alla sofferenza è amore per me»

Leggi anche: Primo caso di suicidio assistito in Liguria: morto un 56enne con Sclerosi

Suicidio assistito, l’addio di Silvano è primo caso in Liguria: dodicesimo in ItaliaSilvano, 56 anni, genovese, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, è stato il dodicesimo in Italia ad aver portato a termine...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Liguria il primo caso di suicidio....

Temi più discussi: Suicidio assistito, primo caso in Liguria. Silvano Verrina ha scelto, era ammalato di Sla; 25 febbraio 2020, sei anni fa il primo caso di Covid in Liguria; Primo caso di suicidio assistito in Liguria; Suicidio assistito, primo caso in Liguria: morto 56enne di Genova, era tetraplegico.

Suicidio assistito, primo caso in Liguria: morto 56enne genovesePrimo caso di suicidio assistito in Liguria: morto a Genova Silvano, 56 anni, affetto da sclerosi multipla. È il dodicesimo caso registrato in Italia. ligurianotizie.it

Primo caso di suicidio assistito in LiguriaUn genovese di 56 anni affetto da una grave malattia è morto lo scorso 26 febbraio a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito ... ilsecoloxix.it

Poste Italiane. . Il TG Poste in Liguria per documentare la giornata di lavoro del Centro logistico di Imperia e illustrare le attività della nuova rete corriere di Poste Italiane, interamente dedicata al recapito dei pacchi. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/03/05 - facebook.com facebook

Le più importanti start up nate in Liguria (e di cosa si occupano) x.com