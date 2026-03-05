Liguria il primo caso di suicidio assistito L’appello | Dire basta alla sofferenza è amore per me

In Liguria si è verificato il primo caso di suicidio assistito, con un uomo di 56 anni affetto da sclerosi multipla che ha richiesto questa soluzione. La decisione è stata presa in un contesto di sofferenza legata alla malattia. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla possibilità di scelta in situazioni di grave sofferenza.

In Liguria si è verificato il primo caso di suicidio assistito. A fare richiesta è stato un uomo di 56 anni affetto da sclerosi multipla. S. aveva parlato della propria scelta come di un attimo di amore verso se stesso, per chi era e per ciò che è stato. Una lotta che l’associazione Luca Coscioni “Liberi di scegliere fino alla fine” continua a portare avanti. Il loro obiettivo è di garantire a chiunque la libertà di poter scegliere. La richiesta di S., uomo genovese di 56 anni, è partita a febbraio 2025. Era affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni e, consapevole della sua stessa sofferenza, aveva presentato richiesta all’Asl. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

