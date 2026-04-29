L’Ifab introduce il rosso diretto per i giocatori che si coprono la bocca per rivolgersi agli avversari

Dopo l’incidente tra un giocatore e un avversario durante una partita, l’Ifab ha deciso di introdurre il cartellino rosso diretto per chi si copre la bocca per rivolgersi agli avversari. La decisione è arrivata in seguito a una riunione straordinaria svoltasi ieri a Vancouver, alla quale hanno partecipato membri dell’organismo internazionale responsabile delle regole del calcio. La modifica riguarda il comportamento dei giocatori in campo e sarà applicata nelle partite ufficiali.

Il caso Prestianni-Vinicius ha fatto scuola e, adesso, dopo la riunione straordinaria tenutasi ieri a Vancouver, l’Ifab (International Football Association Board è l’organismo internazionale che stabilisce e modifica le regole del calcio, ndr). ha dato il via libera a una regola che impedirà ai calciatori di coprirsi la bocca per pronunciare qualunque epiteto razzista. Infatti, tale gesto sarà punito con il cartellino rosso diretto. La nuova regola dell’Ifab su chi si copre la bocca. È questa una delle modifiche al regolamento approvate all’unanimità dall’Ifab nel corso della riunione straordinaria svoltasi a Vancouver. La nuova norma era stata anticipata lo scorso marzo dal presidente della Fifa Gianni Infantino come misura per contrastare il razzismo in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Ifab introduce il rosso diretto per i giocatori che si coprono la bocca per rivolgersi agli avversari Notizie correlate Infantino: “Squalificare calciatori che si coprono la bocca”Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sollevato la possibilità di espellere i giocatori che si coprono la bocca quando si rivolgono agli... Leggi anche: FIFA, Guerra al Razzismo: rosso diretto per chi si copre la bocca Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Top 11 italiani 34a giornata: il sinistro di Dimarco entra nella storia. Fagioli da nazionale; Via libera IFAB: rosso diretto ai giocatori che si coprono la bocca! Ecco tutte le novità. Ifab, svolta storica: rosso diretto ai giocatori che si coprono la bocca per protestareVANCOUVER (CANADA) - Espulsione diretta per i giocatori che, per rivolgersi agli avversari, si coprono la bocca nascondendo un comportamento discriminatorio: è una delle principali modifiche al regola ... msn.com Ifab: rosso diretto per chi si copre la bocca in campo contro il razzismoL'International Football Association Board (Ifab) ha approvato all'unanimità una serie di modifiche significative al regolamento del calcio, introducendo il cartellino rosso diretto per i giocatori ch ... it.blastingnews.com