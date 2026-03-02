Il presidente della Fifa ha annunciato che potrebbe essere presa in considerazione la squalifica per i calciatori che si coprono la bocca durante le interazioni con gli avversari. La proposta riguarda le azioni in campo che coinvolgono comportamenti di questo tipo e coinvolge le regole attualmente in vigore. La questione viene discussa in vista di possibili modifiche alle norme di comportamento nel calcio.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sollevato la possibilità di espellere i giocatori che si coprono la bocca quando si rivolgono agli avversari. La questione è stata evidenziata nelle ultime settimane, dopo che il giocatore del Real Madrid Vinicius Junior ha dichiarato di essere stato insultato con epiteti a sfondo razziale da Gianluca Prestianni del Benfica durante una partita di Champions League. Prestianni, che nega le accuse, si era avvicinato a Vinicius coprendosi la bocca con la maglia durante la vittoria per 1-0 del Real Madrid nell’andata dei playoff. È stato squalificato provvisoriamente per la gara di ritorno in attesa dell’indagine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infantino: “Squalificare calciatori che si coprono la bocca”

