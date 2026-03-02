FIFA Guerra al Razzismo | rosso diretto per chi si copre la bocca

I vertici dell’IFAB si sono riuniti a Cardiff e hanno approvato una nuova direttiva riguardante il comportamento dei calciatori durante le partite internazionali. D’ora in poi, chi si copre la bocca durante un confronto con gli avversari sarà espulso direttamente. La misura mira a rafforzare la lotta contro il razzismo nel calcio e a promuovere comportamenti più corretti sui campi.

Svolta IFAB dopo il caso Vinicius-Prestianni: Infantino impone il pugno duro. Verso i Mondiali 2026 con nuove regole contro gli insulti celati. Nella serata di ieri, dai vertici dell'IFAB riuniti a Cardiff, è emersa una direttiva destinata a riscrivere il codice di condotta sui campi internazionali: l'introduzione dell'espulsione diretta per i calciatori che si coprono la bocca durante un confronto con gli avversari. La mossa, caldeggiata con vigore dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, punta a eradicare la prassi di celare il labiale per proferire insulti discriminatori, una zona d'ombra regolamentare che ha generato crescenti tensioni nelle competizioni d'élite.