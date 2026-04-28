Nella sessione di allenamento della Reggiana, Lorenzo Libutti ha ripreso a correre e ha manifestato l’intenzione di partecipare al prossimo derby. La squadra ha svolto la seconda seduta della settimana, con Bozzolan che si è allenato con il gruppo dopo un periodo di assenza. Questi aggiornamenti arrivano dai campi di allenamento della squadra, senza ulteriori dettagli su eventuali tempi di recupero o altre variazioni.

Lorenzo Libutti ha ripreso a correre e vuole stringere i denti in vista del derby. È questa la buona notizia che arriva dai campi di allenamento della Reggiana che ieri pomeriggio ha svolto la seconda seduta settimanale. Il terzino destro, assente con il Palermo per un problema muscolare al quadricipite, ha infatti ripreso a correre a buon ritmo. Bisoli ieri gli ha risparmiato la partitella in famiglia, ma se non ci saranno intoppi, tra oggi e domani ‘Libu’ potrà aggregarsi nuovamente ai compagni e puntare ad una maglia da titolare. Si tratta di un recupero doppiamente importante visto che mancherà Papetti (espulso nel match di sabato dopo la revisione al Var) che lo aveva sostituito.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le news dal campo. Libutti si è ripreso: a Modena vuole esserci. Bozzolan si è finalmente allenato col gruppo

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News from the field. Libutti has recovered: he wants to be in Modena. Bozzolan finally trained with the group.Lorenzo Libutti ha ripreso a correre e vuole stringere i denti in vista del derby. È questa la buona notizia che arriva dai campi di allenamento della Reggiana che ieri pomeriggio ha svolto la seconda ... sport.quotidiano.net

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