si ferma libutti a rischio per sabato ma girma recupera

Lorenzo Libutti non si è allenato con il resto della squadra per il secondo giorno consecutivo, suscitando preoccupazioni per la sua presenza in campo nella partita contro il Palermo, in programma sabato. Nel frattempo, invece, Girma ha ripreso gli allenamenti e sembra poter essere disponibile per la sfida imminente. La condizione dei due difensori resta da valutare nei prossimi giorni.

L’impiego di Lorenzo Libutti nell’importantissima sfida con il Palermo è a forte rischio. È questa la cattiva notizia che arriva dai campi di allenamento di via Agosti, dove il laterale granata ha marcato visita per il secondo giorno consecutivo. ‘Libu’ è infatti alle prese con un problema muscolare che si è evidenziato al termine della sfortunata trasferta di Padova. Ieri in tarda serata si è sottoposto ad alcuni approfondimenti e oggi si saprà qualcosa di più preciso. È chiaro che se salterà anche la seduta di oggi pomeriggio, allora le possibilità di vederlo ‘operativo’ contro i rosanero di mister Pippo Inzaghi si ridurranno al lumicino....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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