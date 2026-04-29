Sono stati pubblicati nuovi libri di genere mystery e fantasy destinati a bambini e ragazzi, pensati per stimolare il loro interesse verso la lettura. Questi testi sono stati realizzati con l’obiettivo di coinvolgere i giovani lettori e accompagnarli nella crescita. La scelta di queste narrazioni si basa sulla volontà di offrire storie che possano catturare l’immaginazione e favorire lo sviluppo di una passione duratura per i libri.

Appassionare i bambini e le bambine alla lettura non è una questione che risponde ad un’esigenza puramente didattica ma, semmai, ad una necessità più profonda. Spesso, ci si lamenta che i bambini leggono poco e male, ma chissà che questo non dipenda dai libri che vengono imposti da noi adulti e che non tengono presente dei loro gusti e delle loro capacità. Alcuni di noi hanno imparato ad amare la lettura da adulti, forse nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di scegliere liberamente qualcosa che rispecchiasse le nostre passioni, gli argomenti che ci stanno a cuore, come anche il linguaggio che preferivamo. In molte scuole, finalmente, è possibile trovare biblioteche ben fornite di libri adatti alle età, distinti per genere e per classe.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Libri (mystery e fantasy) per bambini e ragazzi, che aiutano a crescere

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